Bulgaristan’da siyasal parti enflasyonu

Siyasal parti enflasyonunun yaşandığı Bulgaristan'da ‘Diğer Bulgaristan’ adıyla kurulan yeni partiyle ülkedeki siyasi partilerin sayısı 340'a ulaştı.



Siyasal parti enflasyonunun yaşandığı Bulgaristan'da siyaset sahnesine yeni bir parti daha eklendi.



"Diğer Bulgaristan" (DB) adı altında kurulan yeni partiyle birlikte ülkedeki siyasal partilerin sayısı 340'a çıktı.



DB'nin kurultayı Sofya Kempinski Oteli'nde bugün yapıldı. Çoğunluğunu sürekli olarak yurtdışında yaşayan Bulgarlar'ın oluşturduğu 620 delegenin katıldığı kurultayda, parti genel başkanlığına Bojidar Tomalevski seçildi.



Yeni partinin kuruluş düşüncesinin aslında 8 yıl önce ortaya çıktığını açıklayan Tomalevski, DB'nin hedef kitlesinin yurtdışında yaşayan Bulgarlar olacağını belirterek, "Biz, gurbetçi ve mülteci Bulgarların potansiyelini değerlendirmek ve onların sorunlarına çözüm getirmek istiyoruz" dedi.



Bulgaristan'ın, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada güçlü bir lobiye sahip olması gerektiğini belirten Tomalevski, "Bulgaristan'da internet üzerinden oy kullanımının yasallaşması", "yurt içinde ve yurtdışındaki tüm Bulgar vatandaşlarının eşit oy hakkına sahip olmaları" ve "emeklilik hak ve standartların eşitlenmesi" için mücadele edeceklerini bildirdi.

