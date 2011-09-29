Bulgaristan'da Roman-Bulgar çatışması: 160'dan fazla gözaltı

T24

Romanlar da karşılık verdi

Böylesi hiç yaşanmamıştı



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Bulgaristan’da etnik tansiyon geçen cuma günü Filibe kenti yakınlarındaki Katunitsa köyünde 19 yaşındaki bir Bulgar gencin bir Roman liderine ait bir minibüsün çarpması sonucu yükseldi. Aynı günün akşamı olayın kaza değil, kasıtlı cinayet olduğunu söyleyen bölgedeki Bulgar ahali “Ataka” gibi milliyetçi siyasi partilerin de kışkırtmasıyla Roman baronunun evine baskın düzenledi. Yüzlerce kişinin katıldığı eylemde “Çar Kiro”nun evi benzin dökülerek yakıldı. “Romanları sabun yapalım”, “Türkleri bıçaktan geçirelim” diye sloganlar duyuldu.Tansiyonun yükselmesi üzerine Başbakan Boyko Borisov ve siyasi rakibi Devlet Başkanı Georgi Parvanov, önceki gün birlik gösterisi için Katunitsa’yı ziyaret etti. Halk, suç çetesi lideri diye anılan Çar Kiro lakaplı Kiril Raşkov’un ailesinin köyden sürülmesini istedi. Trafik kazasıyla ilgili bir yakınıyla birlikte “ölüm tehdidinde” bulunduğu gerekçesiyle Çar Kiro tutuklandı. Ancak tutuklanan kişinin minibüsü kullanan kişi olmadığı, asıl suçlunun Türkiye’ye kaçtığı öne sürüldü. Eylemler önceki akşam da sürdü. Ülke çapında olaylara karışan 160’dan fazla kişi gözaltına alındı.Bu ilk etnik kökenli çatışmanın ardından Bulgaristan’ın 15 farklı yerleşim bölgesinde bir araya gelen Bulgar gençleri çete türünde örgütlenerek Roman avı başlattı. Peş peşe patlak veren sokak kavgalarında bıçak gibi kesici aletlerin yanı sıra ateşli silahların da kullanıldığı görgü tanıkları tarafından dile getirildi. Bulgar gençlerin yasadışı örgütlenmesi üzerine Romanlar da karşı saldırıya geçti. Bu sefer Roman çeteleri başkent Sofya dahil sokak ortasında gözüne kestirdikleri Bulgarlara saldırmaya başladı. Sofya’da yaşayan Radoslav Mihaylov adındaki bir gazeteci de etnik kavgadan payını aldı.Sofya’da bir otobüs durağında dört gün önce Roman çetesi saldırısına uğrayan gazeteci Radoslav Mihaylov birçok kırık ve yarayla hastaneye kaldırıldı. Hürriyet muhabiriyle konuşan Mihaylov, “Böylesi hiçbir zaman yaşanmamıştı. Bulgaristan’ın içinde bulunduğu ekonomik durum, gelirlerin her geçen gün biraz daha adaletsiz dağılımı sonunda bu bombayı patlattı” dedi.