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Dünya

Bulgaristan'da patlama: 3 Türk çocuk öldü

06 Aralık 2009 00:19

Bulgaristan'da Türklerin yoğunlukta yaşadığı Kırcaali bölgesindeki Koşukavak (Krumovgrad) kasabasında çocuk esirgeme kurumu yurdunda meydana gelen patlamada 13, 15 ve 16 yaşlarında üç Türk çocuğu hayatını kaybetti.

Koşukavak Belediye Başkanı Sabahattin Mehmed, patlamanın kimin tarafından yapıldığı henüz tespit edilemeyen el yapımı bir bombadan kaynaklandığını açıkladı.

Bombanın patlaması sonucu çocuklardan birinin olay yerinde diğer ikisinin ise kaldırıldıkları hastanelerde can verdiği bildirildi.

Emniyet yetkilileri el yapımı bombanın kimin tarafından imal edildiğinin ve çocukların eline nasıl geçtiğinin araştırıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Bakanı Totü Mladenov olay üzerine incelemelerde bulunmak üzere Koşukavak'a gitti.

Çocuk Esirgeme Kurumu, patlamada ölen çocukların ailelerine psikolojik destek vermek üzere 3 uzmanın görevlendirildiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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