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Dünya

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı'nın parlamentoyu feshetmesinin ardından ülkeyi seçime götürecek hükümet belli oldu

Bulgaristan 26 Mart'ta sandık başına gidecek

25 Ocak 2017 23:44

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkeyi 26 Mart'ta yapılacak erken parlamento seçimlerine götürecek geçici teknokratlar hükümetinin kabine üyelerini açıkladı.

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Prof. Ognyan Gercikov'un kabinesi dördü başbakan yardımcısı olmak üzere 19 bakandan oluşacak ve geçici kabine üyeleri 27 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığında düzenlenecek törenle halka takdim edildikten sonra göreve başlayacak.

Geçici teknokratlar hükümetinin listesi şu şekilde sıralandı:

"Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı İlko Semerciev, Başbakan Yardımcısı ve İç Düzen, Güvenlik ve Savunma Bakanı Stefan Yanev, Başbakan Yardımcısı ve Avrupa Fonları Başkanı Malina Krumova, Başbakan Yardımcısı ve Bulgaristan'ın 2018 yılındaki Avrupa Birliği Dönem Başkanlığına Hazırlıklarından Sorumlu Bakanı Denitza Zlateva, İçişleri Bakanı Plamen Uzunov, Maliye Bakanı Kiril Ananiev, Çalışma ve Sosyal Bakanı Gılıb Donev, Bölgesel Geliştirme ve İskan Bakanı Spas Popnikolov, Eğitim ve Bilim Bakanı Nikolay Denkov, Dışişleri Bakanı Radi Naydenov, Adalet Bakanı Mariye Pavlova, Kültür Bakanı Raşko Mladenov, Çevre ve Sular Bakanı İrina Kostova, Tarım ve Gıda Bakanı Hristo Bozukov, Ulaştırma, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev, Ekonomi Bakanı Teodor Sedlarski, Enerji Bakanı Nikolay Pavlov, Turizm Bakanı Stela Baltova, Gençlik ve Spor Bakanı Daniela Daşeva"

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