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Dünya

Bulgaristan'da 3 Türk işçi öldü

Bulgaristan'da bir otoyol inşaatında dün gece meydana gelen kazada Türk vatandaşı 3 işçi hayatını kaybetti.

18 Nisan 2010 03:00

T24 - Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarındaki bir otoyol inşaatında dün gece (17 Nisan 2010) meydana gelen kazada Türk vatandaşı 3 işçi hayatını kaybetti.


Yapımı Türk "Mapa Cengiz" şirketi tarafından sürdürülen Lyülin otoyolu inşaatında, dün gece saatlerinde bir viyadük kolonunun betonu dökülürken kalıp patladı. Kolonun üzerinde çalışan 3 Türk işçi yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya düştü.


Kazada Temel Yediyıldız ve Bünyamin Ateşli adlı işçiler olay yerinde, ağır yaralanan Birol Şahin adlı işçi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kazada ölen 3 işçinin de Ordu nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenildi.


Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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