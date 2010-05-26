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Yaşam

Bulgaristan'da 0888 888 888 numaralı telefon yasaklandı

Bulgaristan’da, son 10 yılda 0888 888 888 numarasını alan tüm kullanıcıların ölmesi üzerine, telefon şirketi bu numaranın kullanımını yasakladı.

26 Mayıs 2010 03:00

T24 - Bulgaristan’da, son 10 yılda 0888 888 888 numarasını alan tüm kullanıcıların ölmesi üzerine, telefon şirketi bu numaranın kullanımını yasakladı.
   
Numaranın ilk sahibi mobil telefon şirketinin CEO’su Vladamir Grashnov’du. 2001’de, henüz 48 yaşındayken kanserden öldü. Çok temiz bir iş geçmişi olmasına rağmen, iş rakibinin radyoaktif zehirlemesi yüzünden kanser olduğu söylentilerinin ardı arkası kesilmedi.

Lanetli numara daha sonra Bulgar mafya patronu Konstantin Dimitrov’a geçti. 2003’de, 500 milyonluk uyuşturucu ticareti imparatorluğunu kontrol etmek için Hollanda’ya yaptığı gezide bir tetikçi tarafından vuruldu. 31 yaşında ölen Dimitrov, vurulduğu sırada bir mankenle yemek yiyordu ve telefon yanındaydı. Ölümünün arkasında Rus mafyası olduğu söylendi.

Telefon numarası daha sonra kanunsuz işler yapan iş adamı Konstantin Dishliev’e geçti. Telefon numarasını aldıktan sonra, 2005’de bir restorantın önünde vuruldu. Emlakçı Dishliev, gizliden gizliye büyük bir kokain satıcılığı işini yürütüyordu.

Numaraya, o zamandan beri Dishliev’in öldürülmesiyle ilgi davayı araştıran polisler tarafından el konulmuştu.

Korkan telefon şirketi, bu numarayı tamamen kullanımdan kaldırdı. Şirketin sözcüsü; “Bu konuda bir yorumumuz yok. Tek tek numaralar üzerine açıklama yapmıyoruz” dedi.




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