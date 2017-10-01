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Bulgaristan'a kaçmak isteyen 4 PKK'lı tutuklandı

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'nin Demirköy İlçesi'nden yasadışı yollarla Bulgaristan'a kaçmak isteyen mülteci grup içindeki 6 kişi terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı

01 Ekim 2017 16:08

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Demirköy İlçesi\'nden yasadışı yollarla Bulgaristan\'a kaçmak isteyen mülteci grup içindeki 6 kişi terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. 6 şüpheliden 4\'ü tutuklandı.  
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan\'a sınır Demirköy İlçesi\'nde sınırda yaptığı kontrolde 30 kişilik Suriyeli mülteci arasında 6 kişiyi terör örgütü PKK üyesi şüphesiyle gözaltına aldı. Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan İ.Y., H.B., V.Ç., D.Z. ile Ö.Ç. ve İ.D. adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen İ.Y., H.B., V.Ç. ve D.Z. PKK terör örgütü üyesi olmaktan tutuklanırken diğer şüpheliler Ö.Ç. ve İ.D., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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