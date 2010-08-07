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Ekonomi

BULGARİSTAN TÜVASAŞ'IN İHALESİNİ İPTAL ETTİ SOFYA (A.A)

07 Ağustos 2010 13:51

-BULGARİSTAN TÜVASAŞ'IN İHALESİNİ İPTAL ETTİ SOFYA (A.A) - 08.07.2010 - Bulgaristan Demir Yoları İşletmesi (BDJ), Bulgaristan-Türkiye Ulaştırma İşbirliği Protokolu'nda yer almasına rağmen, Türkiye Vagon Sanayi AŞ'nin (TÜVASAŞ) kazandığı, Bulgaristan'a 30 yataklı vagon satışıyla ilgili ihaleyi iptal etti.  İptal kararında "Hem paramız hem da vagonlara ihtiyacımız yok" gerekçelerine yer verildi. Buna karşın BDJ yönetimi aynı şartlarda yeni bir ihale kararı aldı.  İhalenin iptal kararının resmi olarak kendilerine ulaşmadığını açıklayan TÜVASAŞ Genel Müdürü İbrahim Ertiryaki, "Habere inanmak dahi istemiyorum. Böyle bir kararın alınması yasal olarak mümkün değil" dedi. İhaleyle ilgili anlaşmanın imzalanması konusunda iki ülke ulaştırma bakanlarının karşılıklı söz verdiklerini ve konunun Türkiye-Bulgaristan Ulaştırma İşbirliği Protokolu'nda ilk maddede yer aldığını belirten Ertiryaki "İptal kararı protokole de aykırı düşer. Bu vagonlara ihtiyaçlarının ve bütçelerinin uygun olmadığını bu kadar zamandır bilmiyorlar mıydı?" diye konuştu. BDJ'nin ihaleyi iptal ettiğine dair aldığı kararın, önümüzdeki hafta içinde TÜVASAŞ'a resmi olarak bildirileceği öğrenildi.

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