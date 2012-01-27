-Bulgaristan tır alımına başladı EDİRNE (A.A) - 27.01.2012 - Yollarının olası kazalar nedeniyle kapanmaması için tır geçişlerine dünden beri izin vermeyen Bulgaristan, tır alımına Kapıkule Sınır Kapısı'ndan başladı. Türk tarafında uzun süredir bekleyen şoförler, yeniden yola koyuldu. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bulgaristan, kötü hava şartları nedeniyle, tırların trafik kazalarına karışması olasılığıyla yolların kapanmaması için dün ülkesine tır girişlerini durdurmuştu. Avrupa'ya yük taşıyan çok sayıda tır, Bulgaristan'ın tır trafiğine izin vermemesi nedeniyle Türk tarafından uzun kuyruklar oluşturmuştu. Bulgaristan, öğleden sonra Kapıkule Sınır Kapısı'ndan tır alımına başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 22 saattir bekleyen tır şoförleri, ihraç yüklerini belirtilen adreslere götürmek için yola koyuldu. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ise tır geçişlerine hala izin verilmiyor.