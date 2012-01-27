T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bulgaristan tır alımına başladı EDİRNE (A.A)

27 Ocak 2012 18:15

-Bulgaristan tır alımına başladı EDİRNE (A.A) - 27.01.2012 - Yollarının olası kazalar nedeniyle kapanmaması için tır geçişlerine dünden beri izin vermeyen Bulgaristan, tır alımına Kapıkule Sınır Kapısı'ndan başladı. Türk tarafında uzun süredir bekleyen şoförler, yeniden yola koyuldu. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bulgaristan, kötü hava şartları nedeniyle, tırların trafik kazalarına karışması olasılığıyla yolların kapanmaması için dün ülkesine tır girişlerini durdurmuştu.  Avrupa'ya yük taşıyan çok sayıda tır, Bulgaristan'ın tır trafiğine izin vermemesi nedeniyle Türk tarafından uzun kuyruklar oluşturmuştu. Bulgaristan, öğleden sonra Kapıkule Sınır Kapısı'ndan tır alımına başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 22 saattir bekleyen tır şoförleri, ihraç yüklerini belirtilen adreslere götürmek için yola koyuldu. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ise tır geçişlerine hala izin verilmiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24