Bulgaristan sınırında TIR kuyruğu oluştu

Bulgaristan iki ülke arasındaki anlaşmalar gereği vermesi gereken 250 bin dozvoladan (yol geçiş belgesi) sadece 5 bin’ini vermesi üzerine Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bulgar plakalı TIR’ların Türkiye’ye girişlerini durdurdu. Türkiye’nin kararından sonra Bulgaristan da ellerinde transit geçiş belgesi olmasına rağmen Türk TIR’larının ülkeye girişine izin vermiyor.

DHA’da Engin Özmen’in haberine göre, Türkiye’nin anlaşmalardan doğan dozvola belgelerinin verilmemesi üzerine karşılıklı restleşme sonucu Kapıkule ve Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda yüzlerce TIR kontak kapatarak beklemeye başladı.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ’dozvola’ krizi büyüyerek devam ediyor. İki ülke Ulaştırma Bakanlıkları karşılıklı hamlelerle sınırlarını TIR geçişlerine kapattı. Türk ve Bulgar gümrüklerinde giriş- çıkış işlemi yapamayan TIR sürücüleri, kontak kapatarak beklemeye geçti. Uluslararası anlaşmalara göre 2014 yılı için Bulgaristan’ın Türkiye’ye yıllık 250 bin dozvola vermesi gerekiyordu. Ancak Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı sadece 5 bin belge gönderince iki ülke arasında kriz çıktı.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 30 Ocak tarihine kadar süre tanıdığını Bulgaristan’ın belgeleri göndermemesi üzerine bu ülke plakalı TIR’ların Türkiye’ye girişini durdurdu. Bulgaristan hükümeti de buna karşılık Türk TIR’larına sınırı kapatınca yüzlerce TIR iki ülkenin gümrük sahasında işlem yaptıramadığı için beklemeye başladı. Çoğu Türk sürücüler Kapıkule Gümrük Kapısı’ndaki restoranda bekleyişlerini sürdürüyor.

’İşimiz Allah’a kaldı’

Bu duruma tepki gösteren TIR sürücüleri bir an önce çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. Beş gündür yaşanan sıkıntılar nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı içinde ve dışında yaklaşık 2 kilometrelik çift sıra TIR kuyruğu oluştu. TIR sürücülerinden Hakan Tekke gümrüklerde yoğunluğun arttığını belirterek, "Dünden beri bekliyoruz, çok sayıda araç birikti. Dozvola gelse bile bu yoğunluk kolay kolay bitmez. En az üç beş gün sürer diye düşünüyorum. İşimiz Allah’a kaldı, bekliyoruz" dedi.