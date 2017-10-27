Bulgaristan sınırında 1 kişi ölü bulundu

Vahit İŞBAŞARAN/KOFÇAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Kofçaz İlçesi\'nde Bulgaristan sınırında 1 erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin yabancı uyruklu kaçak göçmen olabileceği değerlendiriliyor.

Kofçaz İlçesi\'nin Bulgaristan sınırındaki Karaabalar Köyü\'nde,1\'inci Hudut Bölük Komutanlığı görevlileri, sınır hattında devriye görevi sırasında 25-30 yaşlarında bir erkeğin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri bu kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin üzerinden herhangi bir kimlik belgesi de çıkmadı. Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için parmak izi alınarak çalışma başlatılırken, yabancı uyruklu kaçak göçmen olabileceği değerlendiriliyor.