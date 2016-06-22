Bulgaristan sığınmacı çözümünü buldu; Türkiye sınırının tamamına tel örgü çekilecek

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova, uzunluğu 270 kilometre civarında olan Bulgaristan-Türkiye kara sınırının tamamına tel örgü çekileceğini bildirdi.

Bıçvarova, kara sınırında kısmi bir tel örgü engelinin kurulması durumunda yasa dışı yoldan geçmeye çalışan sığınmacıların açık olan yerlere yönlendirildiğini söyledi.

haberler.com'un haberine göre hükümetin, tel örgünün tamamlanması için 44 milyon leva (22 milyon Euro) ek finansman sağladığını anımsatan Bıçvarova, projenin eksiksiz bitirilmesi için 7 milyon Euro'luk bir yatırımın daha yapılmasının gerektiğini ifade etti.

Türkiye'ye gönderilmek istenen 200 kişi için yanıt gelmedi

Türkiye ile ortak sınırın paralelinde polis timlerinin rahatlıkla hareket edebileceği bir karayolu inşa edildiğini, bu yolun hemen yanın ise tel örgü çekildiğini aktaran Bıçvarova, Bulgaristan’ın geri kabul anlaşmasına dayalı olarak Türkiye’ye geri yollamak istediği 200 yabancı ile ilgili halen yanıt alamadığını bildirdi.

Bıçvarova, "Türkiye’den geri kabul anlaşmasının uygulanmaması konusunda açık yanıt gelmiş değil" diye konuştu.