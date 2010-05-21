Bulgaristan sigara yasağını durdurdu

T24- Bulgaristan parlamentosu, iktidardaki GERB partisi tarafından hazırlanan ve sağlık yasasında değişiklik öngören tasarıyı kabul etti.



Yeni düzenlemeye göre mevcut uygulamada olduğu gibi bar, restoran ve kafelerde sigara içilebilecek. 50 metrekareden daha geniş olan kapalı alanlarda işletme sahipleri, sigara içmeyenler için oturma alanları belirleyecek. 50 metrekarenin altındaki mekanlarda ise, sigara içilip içilmemesine işletme sahibi karar verecek.



Yeni düzenleme ayrıca, 18 yaşından küçüklerin sigara içilen alanlara 22.00'den sonra girmesine yasak getiriyor. Bulgaristan'da geçen yıl kabul edilen yeni sağlık yasası, 2 Haziran 2010 tarihinden itibaren kamuya açık tüm kapalı alanlarda sigara içilmesini yasaklıyordu.



Sigara yasağını savunan sivil toplum örgütleriyse, yeni sağlık yasasının daha uygulamaya girmeden değiştirilmesine tepki gösterdi.



"Sigara yasaklansın platformu" temsilcileri, Başbakan Boyko Borisov'un sigara patronlarının oyununa gelerek yasada değişikliğe gittiğini ileri sürdü.