Bulgaristan polisi ayaklandı

Bulgaristan'da çalışma koşulları ve maaşlarından memnun olmayan polisler, başkent Sofya'da protesto amacıyla konser düzenledi.



İçişleri Bakanı Mihail Mikov'un maaşlarına yaptığı yüzde 5 oranındaki zamı beğenmeyen polisler, protesto yeri olarak da AB dönem başkanlığını yapan Çek Cumhuriyeti'nin Sofya'daki büyükelçiliği önünde bulunan parkı seçti.



Yasal olarak protesto ve grev yapma hakkına sahip olmayan polisler, İçişleri Bakanlığı yönetimi ve kamuoyunun dikkatini çekmek için protestolarını popüler pop ve halk müzik sanatçılarının katıldığı bir konser şeklinde düzenledi.



Yaklaşık 8 bin polisin sivil kıyafetle katıldığı konser için üniformalı meslektaşlarının geniş güvenlik tedbirleri aldığı dikkati çekti.



Protestocu polisler, yeni kurulan sendikanın organizasyonunda eylemlerini sürdüreceklerini belirtirken, maaşlarına yüzde 50 oranında zam yapılmasını ve İçişleri Bakanlığının planladığı kadro indiriminden vazgeçilmesini talep etti.



"Büyük Toplantı" olarak adlandırılan protesto konserinden sonra Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Avrupa Komisyonuna verilmek üzere Bulgaristan'daki polislerin durumuna ilişkin bir bildiri sunuldu. Protestocular daha sonra Parlamento binasının önüne üzerinde "İçişleri Bakanlığı" yazılı siyah bir tabut bıraktı.



Polisler, daha önce de İçişleri Bakanlığının yanındaki parkta "“sessiz duruş", "sigara molası" ve "su molası" olarak adlandırdıkları üç protesto gösterisi düzenlemişti.



Bu arada, İçişleri Bakanı Mihail Mikov, polislerin taleplerinin büyük bir bölümünün zaten yerine getirilmiş olduğunu öne sürerek, maaş zamlarının bütçenin olanakların çerçevesinde yapıldığını ve bunun için 20 milyon Euro para ayrıldığını bildirdi.



(AA)