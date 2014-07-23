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Dünya

Bulgaristan hükümeti yolsuzluklara dayanamadı ve istifa etti

Bulgaristan Başbakanı Plamen Oreşarski, Bakanlar Kurulu’nun son olağan oturumunun ardından istifa kararını açıkladı

23 Temmuz 2014 22:55

Bulgaristan Başbakanı Plamen Oreşarski hükümetinin istifasını Parlamentoya sundu. İstifanın perşembe yapılacak genel oturumda oylamaya sunulması bekleniyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Başbakan Plamen Oreşarski Hükümeti’nin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, ülkede 6 Ekim’de yapılması öngörülen erken seçime hazırlayacak geçici bir teknokratlar hükümeti kuracak.

Plevneliev, sınırlı yetki sahibi olacak kabinenin kadrosu ve çalışma önceliklerini 6 Ağustos’ta açıklayacağını bildirmişti. İstifa etmiş olmasına rğmen Oreşarski hükümeti 5 Ağustos’a kadar görevini sürdürecek.

 

Hükümet neden düştü?

 

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin oluşturuduğu koalisyonunla kurulan 89. Hükümet, sadece bir yıl iktidarda kalabildi.

İktidarı sırasında halkı büyük bir hayal kırıklığına uğratan Borisov hükümetine karşı protestolar, sokaklarda zamlı elektrik faturaların yakılması ile başlamış ve 11 gün içerisinde 14 kişi kendini de yakmıştı.

Halktan gelen tepkiler sonrası Peevski’nin atamasının geri çekilmesine rağmen sosyal medya üzerinden organize olan göstericiler, yaklaşık 6 ay süren protestolara başlamıştı. Göstericiler Oreşarski hükümetinin istifasını, parlamentonun feshedilmesini ve iktidar ile muhalefet politikacıların tamamının siyasetten çekilmesini talep etmişti.

Devlet ödemelerin yapıldığı, ülkenin dördüncü en büyük bankası Korporativ Ticaret Bankası'nın (KTB) hortumlandığı gerekçesiyle 20 Haziran’da geçici olarak hizmete kapatılması ülkedeki siyasi istikrarsızlığa ekonomik boyut katmıştı.

Devlet ödemelerin yapıldığı, ülkenin dördüncü en büyük bankası Korporativ Ticaret Bankasının (KTB) hortumlandığı gerekçesiyle 20 Haziran’da geçici olarak hizmete kapatılması ülkedeki siyasi istikrarsızlığa ekonomik boyut katmıştı.

Kısa sürede ülkenin tüm mali sistemini sarsan skandal yüzünden Merkez Bankası (BNB), KTB’ye geçici olarak el koyarak kapsamlı bir soruşturma başlatmıştı. Şimdilik soruşturma kapsamının dışında kalan bankanın sahibi Tzvetan Vasilev olaylardan uzak, Avusturya’da yaşarken, teminatsız kredi dağıtmakla suçlanan bazı alt düzeyli banka yöneticilerin çalışmaları sorgulanıyor.

 

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