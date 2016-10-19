Bulgaristan, 'FETÖ'cü olduğu iddia edilen kişileri iade etti

Bulgaristan'ın Türkiye'ye yılbaşından bu yana 72 kişiyi iade ettiği bildirildi. İade edilenlerin arasında darbe girişiminden sonra kaçarken sınırda yakalan 'FETÖ' üyesi olduğu iddia edilen kişilerin de bulunduğu bildirildi.

Bulgaristan sınır polisinden yapılan açıklamada Romanya’ya giden bir TIR'da yakalanan 'FETÖ' üyesi 7 kişilik bir grubun 15 Ekim'de Türkiye’ye teslim edildiği belirtildi.

Sınır Polis Genel Müdür Yardımcısı Svetoslav Manolov, Romanya’ya gitmek üzere Bulgaristan’a giriş yapan bir TIR'ın kargo bölümünde saklanan 'FETÖ' mensuplarından hiçbirinin Bulgaristan’dan sığınma talebinde bulunmadığını açıkladı.

'FETÖ'cülerin gurbetçi olarak Batı Avrupa ülkelerine gittiklerini öne sürdükleri öğrenildi. Gözaltında bulunan TIR şoförü hakkında ise insan kaçakçılığı suçlamasıyla soruşturma yürütülüyor.

Manolov, Bulgaristan’a yasa dışı yoldan giren veya Türkiye tarafından arandıkları belirlenen şahısların iadesinin yasal bir uygulamaya dayandırıldığına dikkati çekerek bugüne kadar 72 kişinin bu kapsamda Türkiye'ye iade edildiğini sözlerine ekledi.