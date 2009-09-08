Bulgaristan da geçildi, sırada Polonya var

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki 2.maçında Bulgaristan'ı 94-66 yendi.



Turnuvadaki ilk maçında Litvanya'yı geçen A Milli Basketbol Takımımız, ikinci maçında da Bulgaristan'ı farklı yenerek grubunda 4 puana yükseldi.



Mücadeleye hızlı başlayan Millilerimiz, Bulgaristan karşısında ilk çeyreği 24-15 üstün tamamlarken, ilk yarıdan da 53-28'lik skorla galip ayrıldı. Takımımız, Bulgaristan karşısında son çeyreğe de 72-52 önde girerken, maçı 94-66 galip bitirdi.



Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda bir üst turu garantileyen A Milli Basketbol Takımımız, turnuvadaki üçüncü maçını ev sahibi Polonya ile bugün saat 19.15'te karşılaşacak.



'Rakip çok sert, iyi konsantre olunursa kalitemizle kazanırız'



NTV Spor yorumcusu Kaan Kural Bulgaristan maçı sonrası yaptığı değerlendirmede,"Bütün kritik nokta disiplindi. Oyuna müdahele etmek için mola alınır ama biz ciddiyeti ve disiplini korumak için mola aldık Bulgaristan’ın zaten dişi tırnağı kalmamış. Çok rahat galibiyet oldu. Biz hızlanan bir takım olduk. Kartopu gibiydik, çığ gibi büyüdük. Eğer biz gerçekten büyük hedefler telafuz edeceksek, yani madalya gibi derece gibi 2001’den beri sekize giremiyorduk. İlk Turnuva öncesi 3’te 3 yapmamız gerekiyor bunu biliyorduk. Biz ilk sekize gireceksek rakibimiz Bulgaristan ve Polonya olmamalı. Rakip çok yumuşak kalınca sizde rehavete kapılıp gevşiyorsunuz ama Bulgaristan maçında bunu yaşamadık" dedi.



Polonya takımının çok sert oynadığını vurgulayan Kural, kalite olarak çok daha üstün olduğumuzu ancak hazırlıklı olmamız gerektiğini söyleyerek sözlerine şöyle devam ediyor. "Düdükler aleyhimize de gidebilir, Milli takımımız Polonya'dan kalite olarak iki gömlek üstün. Polonya karşısında oyuna konsantre olursak kalitemizle kazanırız. Artık iki takımda ikinci gruba çıktı. İki takımda bundan sonraki her maç çeyrek final için oynayacak" diye konuştu.

