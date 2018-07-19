Bulgaristan Başbakanı: Türkiye'nin AB'ye girmesi imkansız

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Rus basınına verdiği demeçte Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Borisov, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'ne (AB) üye olamayacağını savundu.

Sputnik'in haberine göre Borisov, göçmen sorununa verdiği destek nedeniyle AB'nin bir bütün halinde ve Bulgaristan'ın kısmen Türkiye'yle yakın ve yapıcı işbirliği eğiliminde olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin AB'ye girmesinin imkansız olduğunu savunan Borisov, "Türkiye, 50 yılı aşkın bir süredir AB'ye girmeye çalışıyor ancak mevcut durum ve bozulan ilişkiler nedeniyle bu ülkenin AB'ye gireceğini konuşmaya bile gerek yok" dedi.

AB yetkilisi: Türkiye giderek AB'den uzaklaşıyor

Borisov'un paylaştığı görüş, AB yönetiminde de hakim durumda. Rus basınına demeç veren AB yönetiminden bir yetkili, Türkiye'nin AB'den git gide uzaklaştığını ve ilişkilerin giderek zorlaştığını belirtti.

AB'nin Türkiye'deki insan hakları ve temel özgürlükler ile ilgili durumundan son derece rahatsız olduğunu belirten yetkili, "Üyelik sürecinin yeniden başlaması için Ankara, ülkedeki durumu değiştirmeli ve normlarını Avrupa'nın ilke ve değerleriyle uygun hale getirmeli" ifadelerini kullandı.