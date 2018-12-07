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Bulgaristan Başbakanı: Karadeniz'e askeri gemilerin girmesi büyük krize neden olabilir

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, ABD'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik nedeniyle Karadeniz'e savaş gemisi sevk etme hazırlığı yaptığı iddialarıyla ilgili, "Karadeniz'e askeri gemilerin girmesi çok büyük krize nede

07 Aralık 2018 19:02

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN Başbakanı Boyko Borisov, ABD\'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik nedeniyle Karadeniz\'e savaş gemisi sevk etme hazırlığı yaptığı iddialarıyla ilgili, \"Karadeniz\'e askeri gemilerin girmesi çok büyük krize neden olabilir\" dedi.
ABD\'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik nedeniyle Karadeniz\'e savaş gemileri sevk etmeye hazırlandığı iddiaları ile ilgili Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, değerlendirmelerde bulundu. Parlamentoda gazetecilere açıklamalarda bulunan Borisov, Bulgaristan\'ın, sorunun tırmanmasına karşı olduğunu belirterek, Karadeniz\'de olanlardan endişelendiğini söyledi. Borisov, \"Bir yandan savaş gemilerinin girmesi, diğer yandan bu kadar kudretli bir Rus filosunun bulunması kaçınılmaz olarak büyük bir krize neden olur. Karadeniz\'de en iyi turistik tatil yerleri Bulgaristan\'da. Karadeniz\'e savaş gemilerinin girmesi büyük bir krize neden olabilir. Biz bunu önlemek üzere inanılmaz çabalar gösteriyoruz. Umarım sağduyulu yaklaşım ağır basacaktır. Bizim için Karadeniz\'de çıkabilecek bir savaş bunalımından daha kötü bir şey olamaz. Geçmişte buraya bir savaş filosunun girmesine karşı çıktığımda beni eleştirenler, şimdi ne kadar haklı olduğumu görebilirler\" dedi. 
Başbakan Borisov, şu anda Karadeniz sularında askeri gemilerinin bulunmadığını belirterek, Bulgar karasularına askeri gemilerinin girişinin bakanlar kurulu onayı ile mümkün olacağını vurguladı. Borisov, Karadeniz\'de muhtemel bir askeri çatışmanın \'Türk akımı\' projesini zora sokacağını, bunun da Bulgar turizmine darbe oluşturacağını kaydetti. Borisov, Karadeniz\'in çatışmalar değil, turizm, doğalgaz hatları ve feribotlar sahası olması gerektiğini söyledi.

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