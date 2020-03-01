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Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye geliyor

01 Mart 2020 23:14

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, yarın  (2 Mart) Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Bulgaristan arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilerek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, Suriye özelinde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacaktır" denildi.

(DHA)

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