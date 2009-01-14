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Dünya

Bulgaristan 'alaturka tuvalet' oldu

AB Konseyi'nin girişindeki sanat eserinde Bulgaristan haritasının alaturka tuvalet şeklinde gösterilmesi skandala neden oldu

14 Ocak 2009 02:00

AB Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti'nin girişimleriyle hazırlanarak Brüksel'de sunumu yapılan bir "sanat eseri"nde Bulgaristan'ın "alaturka tuvalet" sembolüyle tanıtılması Sofya'nın sert tepkisine neden oldu.

Dönem Başkanlığı’nı 1 Ocak'ta devralan Çek Cumhuriyeti, AB üyesi 27 ülkenin sanatçılarının katılımıyla gerçekleştirileceği varsayılan bir plastik heykel sunumu ısmarladı.

Brüksel'de, AB Konseyi'nin girişinde sergilenen bu sunumda her üye ülke çeşitli sembollerle tanıtılıyor.

"Entropa" olarak adlandırılan ve 6 ay sergilenecek olan "eserin" kataloğunda, "AB'nin 27 sanatçı tarafından nasıl görüldüğü" ifadesi yer buluyor. Ancak Çek sanatçı David Cerny (41) tarafından gerçekleştirilen yapıtta kullanılan diğer ülkelere ait diğer sanatçı imzalarının ve biyografilerin hepsinin "hayali" olduğu belirlendi.

AB Dönem Başkanlığı bu durum karşısında şaşkınlığını ifade ederken, sanatçı Cerny, sahte kimliklere dayalı bu tür bir girişimin "Çek kültürünün bir parçası", "çağdaş sanat stratejisi" olduğunu belirterek, "Gerçeğin ortaya çıkacağını biliyorduk. AB'nin kendi haline gülüp gülmeyeceğini merak ediyorduk" şeklinde açıklama yaptı.

Sanatçı, "Çek yetkilileri aldattığı için" özür dilerken Çek Cumhuriyeti hükümeti, "şok yaşadığını" bildirdi ve önlem alınacağını duyurdu.AB ülkelerinin birbirlerine bir boru sistemiyle bağlantılı olarak gösterildiği büyük boyutlu plastik "sanat eseri" üzerinde Bulgaristan, "alaturka tuvalet" görüntüsüyle yansıtılırken Almanya, Nazi dönemini anımsatan gamalı haç sembolüyle gösteriliyor.

Lüksemburg, "satılık ülke", Fransa "grevler ülkesi" olarak tanıtılırken Danimarka, bu ülkede, 2005 yılında tartışmalara yol açan karikatürlere benzeyen lego imajlarıyla sunuluyor.

İtalyanlar cinsellik ve futbol düşkünü olarak tanıtılırken, Hollanda suların ve cami minarelerinin istilasına uğramış gösteriliyor.Bulgaristan, söz konusu "eserde" kendisini temsil eden alaturka tuvalet görüntüsünün derhal kaldırılmasını resmen istedi.

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