-BULGARİSTAN: 0 - TÜRKİYE: 3 ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - Voleybolda, 2011 Dünya Grand Prix Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Bulgaristan'ı 3-0 yendi. İtalya'nın Cagliari kentinde devam eden elemelerde bugün 3. maçına çıkan (A) Milli Bayan Voleybol Takımı, Bulgaristan karşısında setleri 25-23, 25-16 ve 25-14'lük skorlarla kazandı. İlk 3 sırayı alan takımların 2011 Dünya Grand Prix Finalleri'ne katılma hakkı kazanacağı elemelerde, daha önce Almanya'ya 3-1, İtalya'ya ise 3-0 yenilmişti. Ay-yıldızlı ekip, elemelerdeki 4. maçını, 1 günlük aranın ardından 21 Eylül Salı günü TSİ 16.00'da Rusya ile yapacak.