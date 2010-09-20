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Spor

BULGARİSTAN: 0 

20 Eylül 2010 00:46

-BULGARİSTAN: 0 - TÜRKİYE: 3   ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - Voleybolda, 2011 Dünya Grand Prix Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Bulgaristan'ı 3-0 yendi. İtalya'nın Cagliari kentinde devam eden elemelerde bugün 3. maçına çıkan (A) Milli Bayan Voleybol Takımı, Bulgaristan karşısında setleri 25-23, 25-16 ve 25-14'lük skorlarla kazandı. İlk 3 sırayı alan takımların 2011 Dünya Grand Prix Finalleri'ne katılma hakkı kazanacağı elemelerde, daha önce Almanya'ya 3-1, İtalya'ya ise 3-0 yenilmişti. Ay-yıldızlı ekip, elemelerdeki 4. maçını, 1 günlük aranın ardından 21 Eylül Salı günü TSİ 16.00'da Rusya ile yapacak.

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