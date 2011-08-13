Bulgar'ı çıldırtan Yeni Osmanlı Üzeyir



T 24 - Bulgaristan’daki köyüne “Meçhul Türk Askeri” anıtı diktirdi, yıktırıldı. Bulgar Kızılayı kurdu, kapatıldı. Bulgaristan’ın ilk “Müslüman Demokrat” partisini kurması da engellenince, protesto için Seçim Kurulu’na iç çamaşırlarıyla gitti. “Yeni Osmanlı” Üzeyir Üzeyirov sonunda bir zafer de kazandı: İlk kez bir Bulgar mahkemesi, bir vatandaşa Türkçe tercüman verdi.









Hürriyet'in haberine göre, Targovişte kasabasına bağlı Slavyanovo’da yaşayan Bulgaristan Türkü Üzeyir Üzeyirov son birkaç yıldır aykırı eylemleriyle zaman zaman Bulgar medyasında yer buluyordu, ancak ilk kez manşetlere taşındı.







Başından fesi çıkarmayan Üzeyirov’un, kendisi gibi işadamı olan kardeşi Ali ile birlikte köylerinde diktiği “Meçhul Türk Askeri” anıtı, 30 Eylül 2009’da mahkeme kararıyla yıkılmıştı. Ardından Bulgaristan Kızılay’ını kurduğunu açıklayan Üzeyirov’un bu girişimi de Bulgar hükümetinin hışmına uğradı.





İlk partisi OTOMAN







Yılmayan Üzeyirov, 2010 nisanında Şumnu’da “OTOMAN” partisini kurmak için düğmeye bastı. Bulgarca “Hoşgörü, Sorumluluk, Ahlak ve Alternatif İlerleme Birliği” kelimelerinin baş harfleriyle oluşturulan partinin ismi ‘Osmanlı’yı andırınca, milliyetçi Bulgarlar küplere bindi. “Hıristiyan Demokrat Parti varsa, Müslüman Demokrat Parti neden olmasın” diyen Üzeyirov, gerekli 500 imzayı toplayamadığı için partiyi kuramadı.







Üzeyirov yine yılmadı. 23 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yeterli sayıda imzayı toplayıp Müslüman Demokratik Birliği (MDB) adlı partisini kurdu. Kardeşi Ali’yi partisinin Cumhurbaşkanı adayı yaptı. Ancak Merkez Seçim Kurulu, partiyi seçim dışı bıraktı. Bunun üzerine Üzeyirov, geçen hafta kurul toplantısını “boxer” iç çamaşırıyla basıp protestoda bulundu.







Şimdi de 350 bin Bulgar levi (453 bin lira) kara para aklamak ve mali sahtekarlık yapmakla suçlanan Üzeyirov ifade vermeye gitmeyince geçen salı günü tutuklandı. Önceki gün ilk duruşmaya çıkan ve savunmasını Türkçe yapan Üzeyirov şu açıklamayı yaptı: “Bulgaristan’da ilk kez bir mahkeme, bir Bulgar vatandaşına Türkçe tercüman verdi. 130 yıldır bize uygulanan ablukayı kırdık. Büyük bir gün, büyük bir zafer.”







Kardeşi: İki kişi bana oy verecek





Ali Üzeyirov 23 Ekim’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hâlâ tek Türk aday olduğunu açıkladı. Ali Üzeyirov, ”En azından iki kişi bana oy verecek: Ben ve kardeşim” dedi.





HÖH’ü bölme girişimi mi







Peki Bulgaristan Türkleri’ni temsil eden en büyük parti olan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), Üzeyirovlar’a nasıl bakıyor? Hürriyet’e konuşan Rumeli Balkan Federasyonu kurucu başkanı ve başdanışmanı Özcan Pehlivanoğlu, “Üzeyirov’un ön plana çıkarılmasının altında, aşırı sağcı ATAKA destekli koalisyon hükümetinin Türk oylarını bölme girişimi olabilir. Çünkü Türkler bölünmez ve Romanlarla ve Pomaklarla da işbirliği yaparsa bir gün başbakan bile çıkarabilir” dedi.