Bulgar ve Yunan turistlerin akın ettiği Edirne'de alışveriş izdihamı; "Her şeyi buradan alıyoruz, çok daha ucuz"

Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, alışveriş yapmak için sabahın erken saatlerinde Edirne'deki çarşılara akın etti.

Edirne'ye son aylarda yaşanan kur yükselişiyle birlikte sık sık gelen Bulgar ve Yunan turistlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Turistlerin alışveriş mekânı haline gelen Edirne'de kurulan Ulus Pazarına akın eden Bulgar ve Yunan turistler, giyim ihtiyaçlarının çoğunu buradan karşıladı.

Edirne esnafından Salim Mızrak, gelen turistlerin her şey aldığını söyledi. Özellikle Yunanlıların çok daha fazla alışveriş yaptığını belirten Mızrak, esnafın memnun olduğunu belirtti

Bulgaristanlı turistler de, Edirne'de fiyatların Bulgaristan'a göre çok daha ucuz olduğunu belirterek, "Bulgaristan çok pahalı. Edirne'ye gelip 3 bin liralık alışveriş yapıyoruz. Her şeyi buradan alıyoruz" dedi.