Bulgar ve Yunan sınırında, 7 günde 961 kaçak yakalandı

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de \'Hudut Kartalları\' ve jandarma ekiplerince son 7 günde yapılan denetimlerde yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan\'a kaçmak isteyen 961 kaçak yakalandı.

54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, \'Hudut Kartalları\' ile Edirne İl Jandarma Komutanlığı\'nın Kurban Bayramı tatilini de kapsayan son 7 günde adeta Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarında kuş uçurtmadı. Yapılan denetimlerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapmak isteyen aralarında Cezayir, Filistin, Bangladeş, Pakistan, Libya, Afganistan, Mısır, Irak, Suriye, İran, Tunus, Soma, Fas, Yemen, Nepal, Eritre ve Hindistan uyruklu 961 kaçak yakalandı.

Kaçaklar ifadelerinin ardından sınır dışı işlemleri için Edirne Göç İdaresi\'ne gönderildi.