Bulgar polisinden Türk aileye şiddet baskını

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Polis devleti suçlaması

23 Temmuz gecesi düzenlenen ani baskınla aile fertlerine ve ailenin küçük kızı Şirin'e tekmelerle ve tokatlar vurulması çoğunluğunu Türkler'in oluşturduğu Kırcaali bölgesinde büyük tepkilere neden oldu. Milliyet'te yer alan habere göre,İsimleri açıklanmayan polisler, 23 Temmuz gecesi baskın düzenledikleri evde Sabahattin Mustafa (47), eşi Aysel ve 20 yaşındaki kızları Şirin’i yere yatırarak kelepçelerken, ailenin Türkiye’den misafir gelen akrabasını da yatağından çıkarıp tartakladı.Kendisi de eski bir polis memuru olan Sabahattin Mustafa, “Gecenin o saatinde arkadaşlarıyla dışarı çıkan oğlumun eve döndüğünü zannederek kapıyı açtım. Onlarsa kudurmuş kurtlar gibi üstümüze atladı. Her şey o kadar çabuk oldu ki, hiçbir şey anlayamadık. Tam bir kabus yaşadık” diye konuştu. Olayda ağır yaralanan Şirin Mustafa, polislerin tekme atarak açtığı oda kapısının yüzüne çarpmasıyla yaralandığını söyledi.Baskını düzenleyen 4 polis hakkındaki şikayetlerini geri çekmeyeceklerini belirten Aysel Mustafa da Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR) açıklamasında, olayı örtbas etmek için rüşvet teklif eden polislerin İçişleri Bakanı Tzvetan Tzvetanov tarafından haklı çıkarılmasının ve aynı zamanda oğlu Kadir’in adının fuhuş skandalına karıştırılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (DPS-HÖH), İçişleri Bakanı Tzvetanov’dan parlamentoda konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi. BSP’nin yayımladığı bildiride, iktidardaki GERB partisi “ülkeyi bir polis devletine dönüştürmekle” suçlandı.