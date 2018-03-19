Bulgar gümrüklerinde 2 gün bakım yapılacak

EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN Maliye Bakanlığı Gümrükler Ajansı, 8-10 Nisan tarihleri arasında Entegre Gümrük Enformasyon Sistemi’nde teknik bakım yapılacağı için tüm gümrüklerde giriş-çıkışların işlemlerinin yavaşlayacağını açıkladı.

Bulgaristan Maliye Bakanlığı Gümrükler Ajansı 8-10 Nisan tarihlerinde tüm gümrüklerdeki sistemini bakıma alıyor. Bu nedenle gümrük işlemlerinin yavaşlayacağı belirtildi. Türkiye\'nin Sofya Büyükelçiliği de internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, \"Büyükelçiliğimize ulaştırılan bilgiye göre, 8 Nisan 2018 Pazar günü saat 20.00’den itibaren 10 Nisan 2018 Salı günü saat 10.00’a kadar Bulgaristan Entegre Gümrük Enformasyon Sistemi’nde teknik bakım yapılacak olması nedeniyle Bulgaristan’a giriş ve çıkışlarda tüm gümrük kapıları teknik arıza rejiminde çalışacaktır. Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarında, söz konusu tarihlerde sınır geçişlerinde yaşanacak yavaşlamayı dikkate almalarını önemle rica ederiz\" denildi.

GÜNCELLEME KUYRUĞU ERİDİ

Bulgaristan\'ın geçen hafta gümrüklerde yaptığı \'bilgisayar güncellemesi\' nedeniyle yurt dışına çıkış yapmak isteyen TIR\'ların kuyrukları Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 28 kilometreye kadar uzanmış, güncellemenin ardından ise kuyruk Kapıkule\'de 11, Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise 5 kilometreye kadar eridi.

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