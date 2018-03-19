T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Bulgar gümrüklerinde 2 gün bakım yapılacak

EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN Maliye Bakanlığı Gümrükler Ajansı, 8-10 Nisan tarihleri arasında Entegre Gümrük Enformasyon Sistemi’nde teknik bakım yapılacağı için tüm gümrüklerde giriş-çıkışların işlemlerinin yavaşlayacağını açıkladı

19 Mart 2018 20:15

EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN Maliye Bakanlığı Gümrükler Ajansı, 8-10 Nisan tarihleri arasında Entegre Gümrük Enformasyon Sistemi’nde teknik bakım yapılacağı için tüm gümrüklerde giriş-çıkışların işlemlerinin yavaşlayacağını açıkladı.
Bulgaristan Maliye Bakanlığı Gümrükler Ajansı 8-10 Nisan tarihlerinde tüm gümrüklerdeki sistemini bakıma alıyor. Bu nedenle gümrük işlemlerinin yavaşlayacağı belirtildi. Türkiye\'nin Sofya Büyükelçiliği de internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, \"Büyükelçiliğimize ulaştırılan bilgiye göre, 8 Nisan 2018 Pazar günü saat 20.00’den itibaren 10 Nisan 2018 Salı günü saat 10.00’a kadar Bulgaristan Entegre Gümrük Enformasyon Sistemi’nde teknik bakım yapılacak olması nedeniyle Bulgaristan’a giriş ve çıkışlarda tüm gümrük kapıları teknik arıza rejiminde çalışacaktır. Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarında, söz konusu tarihlerde sınır geçişlerinde yaşanacak yavaşlamayı dikkate almalarını önemle rica ederiz\" denildi.
GÜNCELLEME KUYRUĞU ERİDİ
Bulgaristan\'ın geçen hafta gümrüklerde yaptığı \'bilgisayar güncellemesi\' nedeniyle yurt dışına çıkış yapmak isteyen TIR\'ların kuyrukları Kapıkule Sınır Kapısı\'nda 28 kilometreye kadar uzanmış, güncellemenin ardından ise kuyruk Kapıkule\'de 11, Bulgaristan\'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda ise 5 kilometreye kadar eridi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EDİRNE DHA BULGARİSTAN Maliye Bakanlığı Gümrükler AjansıNisanEntegre Gümrük Enformasyon SistemindeBulgaristan Maliye Bakanlığı Gümrükler AjansıBuTürkiye Sofya BüyükelçiliğiPazarSalıBulgaristan Entegre Gümrük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24