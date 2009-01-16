Bulgar gençlerden 'alafranga' intikam

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Çek Kültür Merkezi'nde, Çek Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı dolayısıyla düzenlenen toplantıda Bulgar gençleri Çek Büyükelçisi Martin Klepetko'ya "alafranga" tuvalet hediye ettiler.AB'nin Çek dönem başkanlığı dolayısıyla "Entropa" adlı proje kapsamında Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu binası girişinde sergilenen Avrupa haritasında, Bulgaristan'ın "alaturka" tipi bir tuvalet şeklinde betimlenmesini protesto eden gençler Çek Cumhuriyeti'nin Bulgar halkına özür borçlu olduğunu belirttiler.David Çerni adlı bir Çek sanatçının yaptığı, iki ülke arasında siyasi krize sebep olan eserinin uygunsuzluğu konusunda Bulgar protestocuları ile hemfikir olduğunu belirten Büyükelçi Klepetko, "Umarım, tatsız bir espri olan bu eser en kısa zamanda oradan kaldırılacaktır" dedi.Bulgaristan Dışişleri Bakanı İvaylo Kalfin Çek Büyükelçisi Klepetko'yu Brüksel'de sergilenen tuvelet şeklindeki Bulgaristan haritası konusunda görüşmeye çağırmış ve olayı protesto etmişti.