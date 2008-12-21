Bülent'i çıldırtan tokat





Gençlerbirliği-Sivasspor maçı sonrası tatsız olaylar yaşandı.



2-1 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona eren maçın çıkışında içeriye girmek isteyen Bülent Uygun'un kızı Almina'ya güvenlik görevlisi engel oldu.



19 Mayıs Stadı'nın misafir takım sporcu girişindeki noktada cereyan eden olayda tartışma çıktı. Güvenlik görevlisi içeriye giremeyeceğini belirttiği Bülent Uygun'un kızına tokat atarak şiddet uyguladığı iddia edildi.



Daha sonra içeriden çıkan Bülent Uygun'un, Yücel Özşen adlı güvenlik görevlisinin üzerine yürüdü. Küfürlü konuşmalar yapan ve kızının uğradığı durum sonrası çılgına dönen Bülent Uygun'un güvenlik elemanına vurduğu belirtildi. Bülent Uygun yanında Sivassporlu taraftarlar derneğinden birilerinin olduğu da görüldü. Yücel Özşen çevrede bulunan polislerin yanına giderek karakola devam etti ve Sivasspor'un hocası hakkında şikayetçi oldu.



