Bülent Yıldırım'a 'kasti penaltı' sebebiye suç duyurusu

Adana’nın Kozan ilçesindeki bir Beşiktaş taraftarı Galatasay’ın attığı penaltı golü sonrası, 3-3 biten Beşiktaş-Galatasaray derbisini yöneten hakem Bülent Yıldırım ve yardımcıları hakkında ”penaltıyı kasıtlı verdikleri” iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığa suç duyurunda bulundu.

Tahsin Yüce (59), suç duyurusunda bulunduğu Kozan Adliyesi’nin çıkışında yaptığı açıklamada, maçı evinde, televizyonda yayınlanan spor programlarındaki özetlerden izlediğini belirterek, maçın son dakikalarında Beşiktaş aleyhine verilen ve Galatasaray’a beraberliği getiren penaltının, hakem Bülent Yıldırım ve yardımcıları tarafından kasıtlı olarak verildiğini ileri sürdü.

Tahsin Yüce’nin savcılığa verdiği dilekçesinde şu ifadeler yer alıyor:”26.08.2012 tarihinde, saat 21.45’te Beşiktaş ile Galatasaray arasında Fiyapı İnönü Stadı’nda derbi maçı başlamış, şüpheli Bülent Yıldırım ve ekibi bu maçta hakemlik yapmıştır. Ancak, hakem maçın 84. dakikasında ve Galatasaray’ın Beşiktaş’a attığı son golün atılmasına neden olan penaltıyı, Beşiktaş’ın aleyhine kasıtlı olarak vermiştir. Ortada bir faul yok iken ve de hakemin faul olarak niteliği olay penaltı çizgisinin dışında iken hakem penaltı vermiştir. O penaltının verilmemesi gerekirdi. O penaltı sonunda Beşiktaş 3 Galatasaray 2 iken hakemin Galatasaray lehine haksız olarak verdiği penaltı ile bir gol atmış ve 3-3 berabere kalmışlardır. Bu durumda Beşiktaş 2 puan kaybetmiştir. Beşiktaş bu haksızlıktan zarar görmüştür. Tüm bu durumlar kamera kayıtlarında vardır ve maçı televizyondan tüm Türkiye izlemiştir.

İstek: Bülent Yıldırım ve ekibinden şikayetçi olduğumdan ilgili kamera kayıtlarının ilgili yerlerden getirtilerek ve gerekli bilirkişi incelemesi yaptırılarak haklarında dava açılmasını talep ederim”