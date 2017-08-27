Bülent Uygun'un "Kıyafetime değil, forma verdiğim gençlere bakın" dediği Tugay, hakeme küfretti

Osmanlıspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Tugay Kaçar, dün takımının Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus'a küfrettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

Rakibine yaptığı müdahale sonrası faul kararını beğenmeyen Tugay, maçın hakemi Fırat Aydınus'a "S*tir git" dedi. Genç oyuncunun bu davranışı karşısında sinirlenen Aydınus, Tugay'a kırmızı kart gösterdi.

Takımının Galatasaray ile oynadığı karşılaşma sonrasında giydiği kıyafetin eleştirilmesi üzerine "Kıyafetime değil, Tugay gibi Türk futboluna kazandırdığım isimlere bakılsın" diyen Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, oyuncusunun aldığı kartla ilgili henüz yorum yapmadı.