Bülent Uygun'dan Yazıcıoğlu'na şiir



Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Kahramanmaraş'taki helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için yazdığı şiirle duygularını ifade etti.





Lig lideri Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, kazada yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı ve Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu ile BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, BBP İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya ve İHA muhabiri İsmail Güneş için şiir yazdı.



Bülent Uygun'un kişisel web sitesi olan “www.bulentuygun.com.tr” adresinde yayınlanan şiirin sonunda, Uygun'un başsağlığı mesajlarına da yer verildi. Uygun, başsağlığı mesajında, “Sevgili büyüğüm, mert yiğit Anadolu insanı Muhsin Yazıcıoğlu ağabeyimi ve yol arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Mekanları cennet olsun. Başta aileleri olmak üzere tüm Türk-İslam aleminin başı sağolsun” ifadelerini kullandı.



Uygun'un Yazıcıoğlu ve beraberindekiler için yazdığı şiir şöyle:



“Yaşarken yüreğiniz söküldü mü yerinden

Konuşurken diliniz kitlendi mi hiç?

Yanan ateşe el uzattınız mı, kırıldı mı

Parmaklarınız teker teker?



Ciğerinize hançer saplandı mı nefes alıp verirken

Çat ayazda dondunuz mu hiç?

Kerbela'da yanarken inlediniz mi bir yudum su diye?

Bu acılar tarif değil ki, yüreğim yangın yeri gibi yanmakta

Yüreğim yangın yeri şimdi, Ne söz dinler, ne sükut eder.



Ruhum çıplak, ruhum bedensiz acısı, yanmaktan daha beter

Bu ne ateş ki, yandıkça yanmakta?

Bilen yok mu, nasıl diner, nasıl söner?

Yokluğu hançer gibi saplanmakta.



Şüphe yok, herkes Rabbin'e döner

Kekik kokulu değil artık dağlarım

Üstünde ağlamaklı yılkı atları

Biliyorum üşümeyeceksin bir daha

Çünkü üstünde Resul'ün kanatları”