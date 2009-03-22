Bülent Uygun tribünde

Ligin 23. haftasında Sivas'ta oynanan Sivasspor-Ankaraspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 4 resmi müsabakadan men cezası alan ve cezası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca 2 gün önce onanan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, geçen haftaki Ankaragücü maçında olduğu gibi bu haftada karşılaşmayı tribünden izledi. Uygun'un yokluğunda takımın başında yardımcı antrenörler Esat Karaberberoğlu ve Sefer Yılmaz bulundu.



Bu arada, Sivassporlu futbolcular, maç öncesi kapalı tribünün önüne gelerek teknik direktörleri Bülent Uygun'a galibiyet sözü verdi.



