Bülent Uygun: Aziz Yıldırım'ı sırtından bıçakladılar

T24 - Eskişehirspor'un teknik direktörüyken iddianamedeki suçlamalar nedeniyle kendini Metris Cezaevi'nde bulan Uygun, 3 Temmuz’dan itibaren neler yaşadığını anlatırlen, ‘’Aziz Yıldırım'ı sırtından bıçakladılar’’ dedi.

‘Babam mezardan çıksa tutuklardım’

-İtibarsızlaştırma ve karalama adına herşey yapıldı. Hakime konuşmaların çevrilerek sunulduğu bir ortamda ben bile babam mezardan çıksa tutuklardım dedim.

‘Teşviki önleme çalışması’

-Orada iki gün önce gelip sorduğu konu şu. Telefon tapelerinde de var. Trabzonspor'dan duyum alındığını böyle bir teşvik olaylarının olduğunu, zaten burada teşvik önlemeleri hep şikeye yorumlanmış. Ortada paranın pulun döndüğü yok. Teşviki önlemeyle ilgili çalışma var.

‘Teklif futbolcuya gelir’

-Ben de Ali abiye aynen şunu söylemiştim. Ali abi ben hocayım. Kendim kökenim Karadenizlidir. Trabzon'da da Fenerbahçe'de de top oynadım. Ama hocalara hiçbir şekilde böyle teklif gelmez. Bu kime gelir takım kaptanına, Trabzonspor'da oynamış futbolcuya, ya da Trabzon doğumlu bir futbolcuya gelir.

‘Emniyet müdürü bana kafayı taktı’

-Olmaması gereken bir ceza sistemi getirdiler. Ben Türkiye'de 4-5 kişiyi bile öldürsem yargılanacağım ceza bu kadar bile değildi. Biz 40 yılla yargılanıyoruz. Bucaspor'dan ayrıldığım için Bucasporlu bir emniyet müdürü bana kafayı taktı.

‘Aziz yıldırım'ı sırtından bıçakladılar’

-Aziz Yıldırım 15 milyon dolarlık bir bütçede olan Fenerbahçe'yi 400 milyon dolara çıkarıp bu kadar büyük başarılar yaptığı zaman bertaraf etmek isteyen insanların bir düşüncesiydi. Kendisinin en yakınında olan insanlar tarafından sırtından bıçaklandı.

‘Tuvalet bile temizledim’

-Metris'te spor yaptık, aynı zamanda da yemek konusunda dikkatli davrandık ve 17 kilo birden verdik. Aziz Yıldırım revirde kaldığı için temizlik yapmıyordu. Bizler iki grup halinde kalıyorduk. Cezaevinde tuvalet bile temizledik.