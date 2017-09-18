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Spor

Bülent Uygun istifa etti

Osmanlıspor, kulübün resmi Twitter hesabı üzerinden ayrılığı doğruladı

18 Eylül 2017 02:07

Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, istifa etti.

Süper Lig'de 5 haftada yalnızca bir puan toplayan ve son olarak Sivasspor'a 4-2 mağlup olan başkent ekibinde Uygun'un istifasını Osmanlıspor Kulübü de doğruladı.

Osmanlıspor Kulübü'nün resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Külübümüzdeki görevinden istifa eden Bülent Uygun hocamıza emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Bülent Uygun yönetimindeki Osmanlıspor, 5 haftada 1 beraberlik alarak ligin son sırasına çapa atmıştı.

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