Bülent Uygun, Ergenekon'daki parasını kurtardı

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Ergenekon soruşturması kapsamında el konulan parasını geri almak için savcıyla görüştü. Parasının iadesine karar verildiğini söyleyen Uygun adliyeden ayrıldı.





Ergenekon davası sanığı Sedat Peker’in ablasına ait Sapanca’daki evi satın almak isteyen Bülent Uygun bu konu kapsamında telefonla yaptığı görüşmeler teknik takibe takılınca parasına el konuldu. Ergenekon soruşturması yürüten Cumhuriyet savcılarının talebi üzerine bugün adliyeye gelen Uygun yaklaşık 1 saat savcı Fikret Seçen ile görüştü.



Adliye çıkışında soruları yanıtlayan Uygun, Sedat Peker’in ablasına ait Sapanca’da bir evi almak istediğini, evin parasını yollamak için telefonda yaptığı görüşmelerin teknik takibe takılması sonucu 150 bin TL’sine el konulduğunu anlattı. Uygun savcı ile görüştüğünü ve parasının kendisine iadesine karar verildiği söyledi. Avukatı ile birlikte, hâkim ve savcıların kullandığı kapıdan içeri alınan BMW marka aracına bine Uygun adliyeden ayrıldı.



