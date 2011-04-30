-BÜLENT ÜNDER DE İLK DERBİSİNE ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 30.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde, Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Ünder ilk derbi maçına çıkmış oldu. Ligdeki Fenerbahçe derbisinin ardından Gheorghe Hagi'den koltuğu devralan Bülent Ünder, Medical Park Antalyaspor, Trabzonspor, Manisaspor ve Kayserispor maçlarında sarı-kırmızılı ekibin başında yer alırken, 5. maçında Fiyapı İnönü Stadı'nda Beşiktaş derbisine çıkarak bir ilki yaşadı. Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in yardımcılarından biri olarak birçok derbi mücadelesinde yer alan Ünder, teknik direktör olarak ilk kez bu heyecana dahil oldu. -KADRO BU KEZ DEĞİŞTİ- Manisaspor karşısında galip gelen ilk 11'i, geride kalan haftadaki Kayserispor maçında değiştirmemeyi tercih eden Bülent Ünder, Beşiktaş derbisinde ise 5 değişikliğe gitti. Kayserispor maçında ilk 11'de yer alan Zapata, Aydın, Insua, Stancu ve Sabri, derbi maçta sahada yer alamadı. Bu oyuncuların yerine Aykut, Serkan, Kazım, Çağlar ve Baros, Beşiktaş maçında sahaya ilk 11'de çıkan isimler oldu. -KALE AYKUT'UN- Beşiktaş derbisinde Galatasaray kalesini, son 3 maçta oynayan Kolombiyalı file bekçisi Zapata'nın yerine Aykut korudu. Son kez formayı Ziraat Türkiye Kupası'nda 11 Ocak'ta oynanan ve Ali Sami Yen Stadı'na veda niteliği de taşıyan maçta Beypazarı Şekerspor'a karşı giyen Aykut, 3,5 aylık sürenin ardından yeniden şans buldu. Zapata ise Medical Park Antalyaspor maçının ardından Ufuk Ceylan'dan aldığı formayı, Trabzonspor, Manisaspor ve Kayserispor maçlarının ardından Beşiktaş'a karşı Aykut'a bıraktı. -CEZASI BİTEN KAZIM İLK 11'DE- Kırmızı kart cezası biten Kazım, derbide ilk 11'de sahaya çıktı. Galatasaray'ın Trabzonspor ile yaptığı lig maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle iki maç ceza alan ve bu cezasını Manisaspor ile Kayserispor maçlarında forma giymeyerek dolduran Kazım, derbi maçın ilk 11'inde yer aldı. -BAROS İLK 11'DE- Fenerbahçe derbisinde maçın bitmesinin ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan, cezasını tamamlamasının ardından ise geçen haftaki Kayserispor maçına yedekler arasında başlayan Milan Baros, Beşiktaş derbisinde yeniden ilk 11'e döndü. Kayserispor maçında yedekler arasında yer alması nedeniyle teknik direktör Bülent Ünder'e tepki gösterdiği ileri sürülen ve maç öncesi ısınmaya çıkmayan Baros, Beşiktaş maçında tecrübeli teknik adamın bu kez ilk 11'deki tercihleri arasında yer aldı. -ÇAĞLAR, 5 MAÇ SONRA İLK 11'E GİRDİ- Galatasaray'da Insua'nın yerine defansında solunda Beşiktaş derbisinde mücadele eden Çağlar, 5 maç sonra ilk 11'de yer almış oldu. Son olarak, sarı-kırmızılı ekibin Ankaragücü'ne 3-2 yenildiği maçta ilk 11'de oynayan Çağlar, ardından Fenerbahçe, Medical Park Antalyaspor, Trabzonspor ve Manisaspor karşılaşmalarında forma şansı bulamamış, geçen hafta yapılan Kayserispor maçının ise 88. dakikasında Insua'nın yerine oyuna girmişti. -AFFEDİLEN PİNO, KADROYA GİRDİ- Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor ile yapılan maçın ardından, teknik direktör Bülent Ünder tarafından sert bir şekilde eleştirilerek kadro dışı bırakılan Kolombiyalı futbolcu Juan Pablo Pino, affadilmesinin ardından yeniden kadroya girdi. Kadro dışı olması nedeniyle Manisaspor ve Kayserispor maçlarında oynayamayan Pino, Bülent Ünder'le yaptığı görüşmenin ardından hafta içi yeniden takımla çalışmalara başlarken, Beşiktaş derbisinde de yedekler arasında kendisine yer buldu. -GÖKHAN ZAN, ESKİ TAKIMINA KARŞI- Galatasaraylı futbolcu Gökhan Zan, eski takımı Beşiktaş'a karşı ilk kez forma giydi. Sarı-kırmızılı ekibe 2009-2010 sezonunda transfer olan Gökhan Zan, sakatlıklarla boğuştuğu bu sezonda Beşiktaş'a karşı oynayamazken, bu sezonun ilk yarısında da Beşiktaş derbisinde sahaya çıkamamıştı. -MUSTAFA SARP, YERİNİ KORUDU- Kayserispor maçında taraftarların tepkisiyle karşılaşan Galatasaraylı oyuncu Mustafa Sarp, derbi maçta da kadrodaki yerini korudu. Sarı-kırmızılı oyuncu, ilk 11'de başladığı Kayserispor maçının 75. dakikasında oyundaki yerini Neill'e bırakırken, sahadan çıkışında taraftarların ıslıklı tepkilerine hedef olmuştu. -5 EKSİK- Beşiktaş karşısına Galatsaray takımı 5 eksikle çıkmak zorunda kaldı. Kayserispor maçında sarı-kart cezalısı durumuna düşen Sabri'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Neill, Yekta, Kewell ve Stancu, takımdaki yerlerini alamadı. Ayrıca, yine sakatlığı nedeniyle Kayserispor maçında oynayamayan ancak hafta içi takımla çalışmalara başlayan Cana'da derbi maçın kadrosuna giremedi. -İLK 11'DE 2 YABANCI- Galatasaray takımı, Beşiktaş derbisinde sahaya yalnızca 2 yabancı oyuncuyla çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin yabancı oyuncularından Culio ile Baros, Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıkan isimler olurken, Zapata, Insua ve Pino ise yedekler arasında yer aldı. -POLAT'IN SON DERBİSİ OLABİLİR- Beşiktaş derbisini izlemek üzere Fiyapı İnönü Stadı'na gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, bu sıfatla son derbi maçını takip ediyor olabilir. Galatasaray Kulübü'nde 14 Mayıs'ta yapılacağı duyurulan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aday olmayan Polat'ın, süren davalar nedeniyle genel kurulun ertelenmesi ihtimali nedeniyle kulüp başkanı olarak son derbisini izleyip izlemediği konusu netliğe kavuşmadı. -TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI- Galatasaray taraftarları, Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadılar. Fiyapı İnönü Stadı'nda sarı-kırmızılı taraftarlar için ayrılan 1600 kişilik yer dolarken, taraftarlar takımlarını tezahüratlar yaparak desteklediler.