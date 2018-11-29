"Bülent Tezcan, İyi Parti ile olan ittifak görüşmesinden alındı"

CHP ve İyi Parti arasında yerel seçime yönelik olarak yürütülen iş birliği görüşmelerinde önemli bir değişiklik yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti’yle görüşmeleri yürüten Bülent Tezcan’ı görevden alıp yerine, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’yı görevlendirdi

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in haberine göre söz konusu talep İYİ Parti’den geldi. İYİ Parti’nin görüşmelerin mütekabiliyet (karşılıklılık) esasına dayalı olarak yürütülmesini istediği ifade edildi.

Bununla birlikte Tezcan’ın özellikle Ankara, Antalya, Mersin adaylarının CHP’den gösterilmesi konusunda taviz vermediği, bunun da İYİ Parti kanadında da rahatsızlık yarattığı ileri sürüldü.

Ankara ve Antalya ısrarı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ise İYİ Parti’nin “Madem İstanbul, İzmir, Adana, Mersin gibi büyük illeri terk ediyoruz, o zaman iki büyükşehir de bize kalsın; Ankara ve Antalya’da ısrarımız var” dediğini yazdı. CHP’nin Balıkesir adayını açıklamış olmasının da İYİ Parti’de rahatsızlık yarattığını da köşesine taşıdı.

Sarıkaya yazısında CHP’nin ise “İYİ Parti ile Manisa, Denizli, Trabzon’da kesin kazanırız; hatta Konya ve Kayseri’de de bazı ilçeleri alabiliriz. Biz onlara iki yerine kesin alabileceği yerleri öneriyoruz” önerisinde bulunduğunu ifade etti.