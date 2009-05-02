Bülent Korkmaz'dan istifa yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 2-0'lık yenilgi ve istifa edip etmeyeceği ile ilgili sorulara şu cevabı verdi..



Bülent Korkmaz maçtan sonra LİG TV mikrofonlarına şunları söyledi:



"Bugün kötü oynadık. Hacettepespor bizden daha iyi oynadı diyebilirim.. Maçı hakettiler yani.. Şampiyonluk umudumuz matamatiksel olarak devam etse de bundan sonra bunun gerçekleşmesi çok zor..



Bana bir zamanlar "Cesuryürek" diyen taraftarın şimdi istifaya davet etmesi hakkında bir yorumda bulunmak istemiyorum.. Bu konuda yorum yapmam doğru olmaz.. Sezon sonunda ne olacağını da şimdiden söylemek zor. 1 buçuk yıllık bir mukavele var ortada ama istifa konusunda veya yönetimle yapılan

