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Spor

Bülent Korkmaz ilk idmana çıktı

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz, takımla birlikte ilk idmana çıktı.

24 Şubat 2009 02:00

Galatasaray çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dün yaptığı basın ve taraftara kapalı tek antrenmanla sürdürdü.

Takımın yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetiminde, saat 16.00’dan itibaren Jupp Derwall antrenman sahasında yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı.  Dün gece oynanan karşılaşmada 90 dakika görev yapan oyuncular aerobik koşunun ardından sağlık merkezinde terapi seanslarıyla maç ertesi programlarını tamamladılar.

Antrenmanın ana bölümünde diğer oyuncularla teknik çalışmaların ardından dar alanda kalecilerin de katıldığı taktik bir çalışma yapıldı.

Servet'e operasyon

Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanan Servet Çetin’in dün gece yapılan ayrıntılı tetkik ve muayenelerinde sağ ayak beşinci tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Servet bugün akşam saatlerinde Acıbadem Bakırköy Hastanesi’nde Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer ve Op. Dr. Sarper Çetinkaya tarafından bir ayak beşinci metatars kırığı vidalama ameliyatı geçirecek.

Emre'nin tedavisi uzun sürecek

İkili mücadele sırasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Emre Güngör’ün de ayrıntılı tetkik ve muayenesinde sol uyluk arka adalesinde üçüncü derece zorlanma tespit edildi. Emre’nin tedavisinin uzun süreceğini bildirildi.

Galatasaray çalışmalarını bugün basın ve taraftara kapalı bir antrenmanla sürdürecek.

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