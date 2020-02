Bülent Korkmaz: "Trabzonspor maçını kazanmamız gerekiyor"

Tolga YILDIRIM / ANTALYA, (DHA)

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, \"Trabzonspor\'un çok yetenekli, hem genç hem kaliteli oyuncuları var. Onların artı yönleri olduğu kadar eksileri de var. Trabzonspor maçını kazanmamız gerekiyor. Kazandığımız zaman daha güvenilir noktalara gelmiş olacağız\" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, cumartesi günü sahasında Trabzonspor\'u ağırlayacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlıların teknik direktörü Bülent Korkmaz, düzenlediği basın toplantısında takımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fazla forma şansı bulmayan futbolcularla, sakatlığı sona eren oyuncuların yer aldığı takımın, alt yapı futbolcularıyla maç yaptığına değinen Korkmaz, Trabzonspor karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlandıklarını anlattı. Korkmaz, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Charles\'in ay sonuna takımla çalışmalara başlayacağını belirtti.

\'TARAFTAR DESTEĞİ\' ÇAĞRISI

Taraftarın takıma desteğinden memnuniyetini dile getiren Korkmaz, \"Trabzonspor\'un çok yetenekli, hem genç hem kaliteli oyuncuları var. Onların artı yönleri olduğu kadar eksileri de var. Bunu analiz ediyoruz, ona göre antrenmanda taktik anlayışımızı belirliyoruz. Şu an için her şey iyi gidiyor. Trabzonspor maçını kazanmamız gerekiyor. Kazandığımız zaman daha güvenilir noktalara gelmiş olacağız. Bunda da en büyük katkı taraftarın olacak. Onların desteğiyle istediğimiz sonucu elde ederiz\" diye konuştu.

\'HEDEFİMİZDE YUKARILARA OYNAMAK YOK\'

Sezon başında Antalyaspor hakkında \'ligden düşecek ilk takım\' söylemlerini hatırlatan Korkmaz, kırmızı beyazlı takımda göreve gelirken bu sene takımın içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntılı süreci en az zararla atlatmayı hedeflediklerini belirttiğini söyledi. Takımın hedeflerini anlatan Korkmaz, \"Amacımız bu sene hem ekonomik hem de genel anlamda bu zor süreci doğru bir şekilde atlatabilmek. Şu an ortada bir başarı yok. Başarı sezon sonunda alacağımız puan ve takımın sıralamasıdır. Şu an doğru bir şekilde gidiyoruz. Her zaman geçmişi unutup önümüzdeki maçlara odaklanmamız lazım. Bizim hedefimizde yukarılara oynamak yok. Bu seneyi doğru bir şekilde geçirmemiz lazım. Antalyaspor\'un gelecek yıllarda daha iyi olması için bu seneyi geçmesi lazım\" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bülent Korkmaz\'ın açıklamaları

Haber: Tolga YILDIRIM - Kamera: Aslı DURAN