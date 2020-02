Bülent Korkmaz: "İyi sonuçla dönmek istiyoruz"

Tolga YILDIRIM - Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Bursaspor\'a karşı deplasmanda zor bir maç oynayacaklarını belirterek, \"Takım oyununu sahada gösterip iyi sonuçla dönmek istiyoruz\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 15\'inci haftasında Antalyaspor, pazar günü deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı beyazlı ekipte teknik direktör Bülent Korkmaz, gazetecilerle bir araya geldi. Atilla Konuk Tesisleri\'ndeki basın toplantısında Korkmaz, takımı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Geçen hafta Göztepe maçını gol yemeden kazandıklarını belirten Korkmaz, Ziraat Türkiye Kupası\'nda ise Darıca Gençlerbirliği karşısında genç ve takımda fazla şans bulamayan oyunculara sahada yer verdiklerini kaydetti. Korkmaz, kupa karşılaşmalarında ilerleyen turlarda da genç futbolculara görev vereceğini vurguladı.

\"ALACAĞIMIZ PUANLAR İKİNCİ YARI İÇİN AVANTAJ\"

Bursaspor karşısında zor maç oynayacaklarına dikkati çeken Korkmaz, \"Zor ve taraftar baskısı olan bir deplasman. Kendi sahasında agresif, rakibe yakın temasla oynamayı seven bir takım. Aynı reaksiyonu göstermek zorundayız. İstatistikleri baktığımız zaman kazandığımız maçlarda rakipten fazla koşup, fazla mücadele etmişiz. Aynı şekilde devam etmeliyiz. Rakibi analiz ettik. Savunma ve hücum taktiklerini çalışmaya devam ediyoruz. Zor bir karşılaşma olacak. Takım oyununu sahada gösterip iyi sonuçla dönmek istiyoruz. Son üç haftada iki deplasman var. Bursa, Malatya deplasmanı ve Fenerbahçe ile kendi evimizde oynayacağız. Buradan alacağımız puanlar ikinci yarıda bizim için avantaj olacak. Bunun için çalışacağız\" diye konuştu.

\"TRANSFER YAPILIRSA, YAPILIR YAPILMAZSA DA OTURUR KONUŞURUZ\"

Transfer çalışmaları hakkında soru üzerine Korkmaz, şunları söyledi:

\"Bu oyuncu grubu ile bu puanları topladık. Yerel ve ulusal basının hiç düşünmediği puana geldik. Puanın 23 olması kimse tarafından düşünülmüyordu. Antalyaspor ligin alt sıraları için konuşuluyordu. Karakterli, birbirine bağlı oyuncu grubu ile çalışıyoruz. Onlarla buraya geldik son üç maçta maksimum puanı toplayıp ona göre yol çizeceğiz. Şimdiden bunun kararını söylemek erken. Her zaman transfer olacak gibi futbolcu izleme komitesinin oyuncu izlemesi gerekir. Her zaman transfer olacak gibi hareket etmeliyiz. Yapılırsa yapılır yapılmazsa da oturur konuşuruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Bülent Korkmaz\'ın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)