T24 LogoT24 Logo
Magazin

Bülent Ersoy'un nişanı

Gazeteci Tunç Kemal, anılarını kaleme aldığı "Damlalar" kitabında, Bülent Ersoy’un Mehtap adlı kadınla nişanlandığını yazdı ve o nişandan fotoğr

13 Aralık 2008 02:00

Gazeteci Tunç Kemal, anılarını kaleme aldığı "Damlalar" kitabında, Bülent Ersoy’un Mehtap adlı kadınla nişanlandığını yazdı ve o nişandan fotoğraflara yer verdi.


’Hiç nişanlanmadım’ demişti

Hürriyet'in haberine göre; bir süre önce Bülent Ersoy’un Mehtap adlı bir kadınla nişanlandığı iddia edilmiş, ancak ünlü sanatçı bu haberleri kesin bir dille yalanlamıştı. "Ben hiç nişanlanmadım" diyen Ersoy’un 35 yıl önce yapılan nişan töreninden fotoğraflar ise, gazeteci Tunç Kemal’in geçtiğimiz günlerde çıkan "Damlalar" adlı kitabında yayımlandı.

Mehtap bankada memurdu

Tunç Kemal, ünlü sanatçının henüz ‘Erkoç’ soyadını taşırken, o yıllarda bir bankada memur olarak çalışan Mehtap adlı kadınla nişanlandığını yazdı ve tören sırasında kendi çektiği fotoğraflara kitabında yer verdi. Daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan bu fotoğraflarda Bülent Ersoy ve nişanlısı, aileleri ile birlikte görülüyor.

Bülent Ersoy, nişan töreninde Tunç Kemal’e poz verdi. Fotoğrafta Ersoy, annesi Necla Erkoç, nişanlısı Mehtap, babaannesi, kayınvalidesi ve babası Fikret Erkoç ile birlikte görülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24