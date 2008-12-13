Bülent Ersoy'un nişanı

Gazeteci Tunç Kemal, anılarını kaleme aldığı "Damlalar" kitabında, Bülent Ersoy’un Mehtap adlı kadınla nişanlandığını yazdı ve o nişandan fotoğraflara yer verdi.





’Hiç nişanlanmadım’ demişti



Hürriyet'in haberine göre; bir süre önce Bülent Ersoy’un Mehtap adlı bir kadınla nişanlandığı iddia edilmiş, ancak ünlü sanatçı bu haberleri kesin bir dille yalanlamıştı. "Ben hiç nişanlanmadım" diyen Ersoy’un 35 yıl önce yapılan nişan töreninden fotoğraflar ise, gazeteci Tunç Kemal’in geçtiğimiz günlerde çıkan "Damlalar" adlı kitabında yayımlandı.



Mehtap bankada memurdu



Tunç Kemal, ünlü sanatçının henüz ‘Erkoç’ soyadını taşırken, o yıllarda bir bankada memur olarak çalışan Mehtap adlı kadınla nişanlandığını yazdı ve tören sırasında kendi çektiği fotoğraflara kitabında yer verdi. Daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan bu fotoğraflarda Bülent Ersoy ve nişanlısı, aileleri ile birlikte görülüyor.



Bülent Ersoy, nişan töreninde Tunç Kemal’e poz verdi. Fotoğrafta Ersoy, annesi Necla Erkoç, nişanlısı Mehtap, babaannesi, kayınvalidesi ve babası Fikret Erkoç ile birlikte görülüyor.

