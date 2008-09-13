Bülent Ersoy'a yayın yasağı geldi

TRT'deki tavırları sonu oldu

Bülent Ersoy'un 12 Eylül 1980 darbesinden sonra TRT'ye çıkması yasaklanmıştı. 28 yıl sonra Ersoy'a yine TRT ekranları yasaklandı. Üstelik de 12 Eylül'ün yıldönümünde... İkinci bir emre kadar sanatçı devletin televizyonuna çıkamayacak. Ersoy'a bu yasağın gelme sebebi bakın ne?TRT'nin canlı yayın programında gafları ve hareketleriyle ortalığı karıştıran Bülent Ersoy'a ambargo. İkinci bir emre kadar sanatçıya TRT ekranları yasaklandı. Bu önemli ayrıntıyı Bugün gazetesi magazin yazarı Aykut Işıklar duyurdu:"Eeee... TRT koridorlarında patlayan son bombayı duyurmak da bana düşüyor. Türkiye'nin gururu Bülent Ersoy hanımefendiye TRT'nin tüm ekranları kapatıldı. Yani Ersoy ne giyerse giysin, ne yaparsa yapsın TRT'de görünemeyecek. Son ulanlı programdan sonra TRT'nin aklı başına geldi ve böyle bir karara vardı. Bakalım ne kadar geçerli olacak. MGK ve Kenan Evren 8 yıl direnebilmişti.