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Bülent Ersoy'a tutuklama kararı

Ajda Pekkan'ın kendisine 'ucube' diyen Bülent Ersoy'a açtığı davada hâkim tutuklama kararı verdi

11 Haziran 2015 19:50

Karşılaştıkları bir davette kendisine selam vermeyen Ajda Pekkan’a ‘ucube’ diyen Bülent Ersoy hakkında tutuklama kararı çıktı.

Geçtiğimiz yıl o dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın verdiği iftar davetine katılan Ajda Pekkan'ın aynı davette bulunan Bülent Ersoy'a selam vermemesi üzerine Bülent Ersoy kızgınlığını Pekkan'a 'ucube' diyerek göstermişti.

Ajda Pekkan bu sözler üzerine Bülent Ersoy'u savcılığa şikayet etmiş; Ersoy'da savcıya ifade vermişti. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, iki sanatçı arasında sulh olmasını ve kırgınlıklarının son bulmasını istemişti.

Bülent Ersoy, Erdoğan'ın ricasını kırmayarak sulh yoluna gitmiş; Ajda Pekkan'ın bazı televizyon programlarında kendisiyle ilgili söylediği uygunsuz ifadelerini duymazdan gelerek Erdoğan'ın ricasını kırmamak adına dava açma hakkını kullanmamıştı.

Konuya ilişkin son gelişmeleri Bülent Ersoy'un yapımcısı Fevzi Siverek şöyle açıkladı:

Siverek, "Dün Beykoz Adalet Sarayı'ndan telefon aldım. Bülent Ersoy'a tutuklama kararı çıkmış. Ajda Pekkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ricasını görmezden gelmiş ve sulh yoluna gitmeyerek davadan vazgeçmemiş.

Hakimden izin aldık. Bugün saat 13'de Beykoz Adalet Sarayı'na gidip ifade vereceğiz. Akabinde de Ajda Pekkan'a, Bülent Ersoy aleyhinde kullandığı uygunsuz ifadelere ilişkin dava açacağız" dedi.

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