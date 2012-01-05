Bülent Ersoy'a gazoz tehdidi davalık oluyor

T24 - Deniz Gezmiş’in arkadaşlarından Bozkurt Nuhoğlu, Bülent Ersoy için ‘Deniz’in arkadaşları onu cezalandırır’ dedi, ortalık karıştı. Transseksüel derneği dava açmaya hazırlanıyor. Nuhoğlu’na 68 kuşağı temsilcilerinden de tepki var.



Deniz Gezmiş’in arkadaşlarından Avukat Bozkurt Nuhoğlu’nun, Bülent Ersoy hakkında yaptığı “Deniz karakteri düşük insanlarla hiçbir surette ve hiçbir mekânda beraber olmamıştır. Bu insanlardan nefret ederdi. Bu kadın kılığındaki erkeğe, erkek kılığındaki kadına lanet olsun. Yalan söylemesin, Deniz’in arkadaşları onu cezalandırır” şeklindeki açıklama, yargıya taşınıyor.



Transseksüellerin Ankara’da kurduğu Pembe Hayat Derneği, Nuhoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Gezmiş’in arkadaşlarından Mustafa Yalçıner, Nuhoğlu’na tepki gösterirken, trans hakları aktivisti Kemal Ördek ve sosyalist feminist hareketten Deniz Umre Tuna, “Bu mücadele edilmesi gereken bir anlayıştır” diyor.



Müzisyen Bülent Ersoy, yaptığı bir söyleşide, Deniz Gezmiş ile tanışıp arkadaş olduklarını belirterek “Bir gün bana üç şişe Çamlıca gazozu aldı, ben de ona şarkılar söyledim” dedi. Ersoy’un bu açıklaması üzerine Posta gazetesi tarafından görüşü sorulan Gezmiş’in arkadaşlarından Avukat Bozkurt Nuhoğlu ise sert bir açıklama yaptı. Nuhoğlu’nun tepki çeken açıklamaları nedeniyle Pembe Hayat Derneği suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Radikal gazetesinin haberine göre Nuhoğlu’nun açıklamaları ile ilgili görüşler şöyle:



Mustafa Yalçıner

(Deniz Gezmiş’in arkadaşı, Emek Partisi Yöneticisi)

Bülent Ersoy’un dediği doğru mu, yanlış mı bilmiyorum ama cezalandırma filan, böyle bir şey uygun değil. Neye dair cezalandırma olacak? Biz hiçbir zaman transseksüellerle ilgili karakteri düşük ya da yüksek gibi değerlendirmede bulunmadık. Kadıncağızın kendisini abartması bir problem teşkil etmez. Keşke herkes Deniz’in arkadaşı olabilseydi.



Kemal Ördek

(Trans hakları aktivisti ve Pembe Hayat Derneği Genel Sekreteri)

Bülent Ersoy’un şahsında bütün transseksüellerin sosyalistler tarafından hedef haline getirilmesidir bu. “Deniz Gezmiş’in arkadaşları cezalandırır” diye bir ifade geçiyor. Kabul edilemez. Bir toplumsal grubu hedef gösteriyor. Suç duyurusunda bulunacağız. Ben de solcuyum. Kendimi özgürlükçü sosyalist olarak tanımlıyorum. 68 kuşağı eğer böyleyse vah halimize!



Deniz Umre Tuna

(Sosyalist Feminist Kolektif üyesi ve avukat)

Maalesef, bir kısım sosyalistlerin bakışı budur. Benim hayal ettiğim sosyalizm, bu bakışı reddediyor. Kadının söylediği kötü bir şey değil ki. Gerçeği yansıtmıyorsa başka türde bir cevap verilir. Konunun kadın mı erkek mi olduğuyla ne alakası var? Sosyalizm adına böyle konuşulamaz. Bu, homofobidir.

'Aynı yaşta mı olmam gerek'



Öte yandan Bülent Ersoy, konuyla ilgili olarak Habertürk gazetesine yaptığı açıklamada, "Birini tanımak için yandaş mı olmak lazım? Karşımdakilerin algıları, anlayabildikleri ile sınırdı" dedi.

Aydınlıkçılar da Zeki Müren'i tartışmıştı



1980 öncesinde de Proleter Devrimci Aydınlık (PDA) örgütü bugünküne benzer bir tartışma yürütmüştü. O dönemde PDA’nın ikinci ismi olan Gün Zileli, yazdığı Havariler kitabında bu olayı aktarıyor. Zileli’ye göre örgüt içindeki tartışmanın konusu devrimden sonra ‘Zeki Müren şarkıları TRT’de çalınır mı çalınamaz mı’ üzerineydi. Bir grup Müren’in TRT’ye çıkma hakkı olduğunu savunurken diğer grup onu yoz kültürün temsilcisi olarak görüyordu.





