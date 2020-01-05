Bülent Ersoy: Vedat Milor Bey yemeğe gelsin, hesabı da ben ödeyeceğim

Sanatçı Bülent Ersoy, kulisteki yemek isteklerini tiye alan yemek eleştirmeni Vedat Milor'u yemeğe davet etti. Ersoy, "Hesabı da ben ödeyeceğim" dedi.

Ünlü sanatçının yılbaşı konseri, günler öncesinden kulis istekleriyle gündem oldu. Ersoy’un akşam yemeği için otel yönetiminden İspanya-Marbella’dan her biri 10 kilo ağırlığında 10 adet ıstakoz ve pavurya, Rusya’dan siyah beluga havyarı istediği ve ayrıca yemekleri yapması için Fransa’dan Michelin yıldızlı ünlü bir şef getirtilmesi talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Vedat Milor, basına yansıyan bu haberleri Twitter’da ti’ye aldı. Milor, “Gördüğüm kadarıyla tek eksik bu yemekleri değerlendirecek bir eleştirmen” şeklinde bir tweet attı. Bülent Ersoy’a yılbaşı konserinde Milor’un mesajı soruldu. Kahkaha atarak “En iyi gurme benim hayatım” diyen sanatçı, Milor’u yemeğe davet etti. Ersoy, “Milor bey gelsin beraber yemek yiyelim. Hesabı da ben ödeyeceğim.” diye konuştu.