Bülent Ersoy’un orkestrasına hapis cezası

Bülent Ersoy'un geçtiğimiz haftalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vereceği konser öncesi Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaparken sahte PCR test sonucu ile yakalanan orkestra ekibinin cezaları açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 21 kişilik orkestranın şefi, 45 gün hapis cezasına çarptırılırken orkestra üyelerine 1 ay hapis cezası verildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Sağlık Üst Kurulu kararına aykırı olarak sanıkların ülkeye girişine izin verilip konser vermelerini sağlayan politikacı ve bürokratlara soruşturma açılması emri verildi.

Ne olmuştu?

28 Ağustos akşamı KKTC'de bir otelde konser verecek olan 'Diva' lakaplı Bülent Ersoy'un konserinde sahne alacak orkestra ekibinin Ercan Havalimanı’ndaki kontrollerde PCR testlerinin sahte olduğu ortaya çıktı. PCR testlerinin sahte olması üzerine orkestra ekibi, Ercan Havalimanı'nda Havalimanı görevlileri tarafından incelemeye tabi tutuldu.

Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk havalimanında yaşanan olaya ilişkin, "Haber doğru... Bülent hanım ve korumasının testini ben yaptırmıştım ama orkestranın test sonuçları sahte çıkmış. Havalimanında saatlerdir bekliyorlar. Otelden böyle bir bilgi geldi. Şimdi havalimanında yeniden testleri yapıldı. Sonuçlar çıkar çıkmaz konsere yetişmeye çalışacaklar. Bülent hanım bu akşam ya konsere çıkamayacak ya da ucu ucuna sahne alacak" açıklamasını yaptı.

Ersoy'un 21 kişiden oluşan orkestrasının yapılan test sonuçları negatif çıktı. Kıbrıs'a girmesine izin verilen ekip havalimanından yola çıktı ve konserin yapılacağı otele gitti.