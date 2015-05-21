Bülent Ersoy tartışma yaratan o kıyafetiyle ilgili konuştu: En şık halimle gittim

Klasik Türk Müziği bestekarı ve tambur sanatçısı Muzaffer Özpınar'ın cenazesinde giydiği kıyafetle tartışmaya yol açan Bülent Ersoy, ilk kez konuştu. "Yüce Allah’ın huzuruna uğurluyoruz sevdiğimizi, böyle bir günde bunları giyinmeyeceğim de ne zaman giyineceğim?" diyen Ersoy, "Kaldı ki Allah rahmet eylesin Muzaffer şıklığa son derece önem veren bir insandı. Ben de cenazesine en şık halimle gidip, Yüce Allah’ın huzuruna o şekilde göndermek istedim çok sevdiğim bir insanı" ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'na konuşan Ersoy, "İlla ki başımızı tam örtmeyen bir eşarp, uyumsuz renkler ve günlük kıyafetlerimizle mi gitmemiz gerekiyor cenazeye?" diye sordu.

Ersoy'a destek veren Semercioğlu da "İki gündür makaralar yapılan, ti’ye alınan, kaynakçıya, hatta ölüm meleğine benzetilen siyahlar içindeki görüntüsünü, genel kanının aksine ben çok beğendim" dedi.

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