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Bülent Ersoy: Putin beni tanısa böyle konuşmazdı

Ersoy, modacı Yıldırım Mayruk imzalı dün gerçekleşen defileye katıldı

26 Kasım 2015 14:33

Ünlü ses sanatçısı Bülent Ersoy katıldığı bir defilede Türkiye-Rusya krizine değinerek, “Putin’e çok kızıyorum. Sorun bakalım ona Bülent Ersoy’u tanıyor muymuş” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; modacı Yıldırım Mayruk’un dün gerçekleşen defilesine Bülent Ersoy’un kürkü ve açıklamaları damga vurdu. Yıldırım Mayruk’un ‘2023’e Hikayeler’ serisinin 24’üncü defilesi dün Conrad Hotel’de gerçekleşti. Defilede Tülin Şahin, Günay Museyeva ve Ebru Öztürk gibi başarılı modeller yer aldı. Defilenin en önemli konuğu ise Bülent Ersoy oldu.

Üzerindeki kürkün gerçek olup olmadığı sorusuna Ersoy, “Hayırlı sabahlar, gerçek tabii. Podyumdakiler de gerçek” cevabını verdi. Gazetecilerin, “Hayvanseverlerin tepkisi korkutmuyor mu?” sorusu üzerine, “Kürkle onun ne alakası var?” dedi.

Oldukça keyifli olduğu görülen Ersoy, Türkiye-Rusya krizine de değinerek, “Putin’e çok kızıyorum. Sorun bakalım ona Bülent Ersoy’u tanıyor muymuş” demesi çevredekilerin kahkahalarına neden oldu.

 

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